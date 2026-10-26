Controlli a Campo dell’Oro, i Carabinieri sequestrano cocaina, hashish e marijuana

Riceviamo e pubblichiamo. I Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Civitavecchia hanno svolto un mirato servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti nel quartiere di Campo dell’Oro, concentrando in particolare le verifiche lungo via Guastatori del Genio.

Nel corso delle attività di pattugliamento, i Carabinieri hanno eseguito un controllo approfondito di diverse persone in transito e in sosta nell’area, rinvenendo e sequestrando complessivamente 16 grammi di cocaina, 14 g di hashish e 1,47 g di marijuana.

All’esito degli accertamenti, a carico di 25 persone trovate in possesso delle diverse sostanze per uso personale è stata contestata la violazione amministrativa prevista dall’art. 75 del D.P.R. 309/90, con la conseguente segnalazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma per i relativi provvedimenti di competenza.

Comando Provinciale Carabinieri Roma