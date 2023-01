Contro alla rovescia per lo stadio Fattori, cantiere entro Febbraio

Dovrebbero iniziare fra poco più di un mese i lavori per il restyling dello stadio Fattori. Il Comune ha recentemente affidato i lavori, per l’importo complessivo di quasi tre milioni di euro, alla ditta “Costruzioni Alfredo La Posta Srl”. Manca ancora la sottoscrizione del contratto, che però a questo punto appare come una formalità. L’assessore ai lavori pubblici Roberto D’Ottavio indica le tempistiche di intervento. “Il mese di febbraio è un’ipotesi molto concreta come inizio delle ristrutturazioni. Ora incontreremo la società che ha vinto il bando di gara, con loro sottoscriveremo la convenzione e poi si parte”.