Continua l’emergenza incendi sul territorio, vasto fronte di fuoco in via Moneta

Il lavoro sinergico di VVF e Protezione Civile ha permesso di avere ragione del rogo che avanzava verso nord e contemporaneamente mettersi a protezione delle abitazioni limitrofe

Ancora incendi di sterpaglie nel territorio civitavecchiese. Oggi alle ore 15.15 i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via Moneta, zona le larghe, per un vasto incendio di sterpaglie e macchia mediterranea. Gli uomini della Bonifazi, visto la vastità del fronte di fuoco sono giunti sul posto con l’equipaggio della 17A e autobotte AB17. Il lavoro sinergico ha permesso di avere ragione del fronte di fuoco che avanzava verso nord e contemporaneamente mettersi a protezione delle abitazioni limitrofe. Presenti per la bonifica dei moduli della Protezione Civile di Civitavecchia, Allumiere e Tarquinia.

Non si sono registrati feriti.