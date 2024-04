Riceviamo e pubblichiamo. Siamo molto contenti che finalmente si sia tornati a parlare della costituzione di una nuova Provincia, della quale siamo fautori da molti anni. Un dibattito molto sentito nella città che è stato da anni trattato in consiglio Comunale, portato in Regione, al governo centrale ed anche rappresentato in una raccolta di firme.

Siamo contenti, ma speriamo che nelle discussioni i motivi del sì e del no siano trattati con onestà intellettuale, sulla validità del funzionamento della nuova Istituzione nella ricerca del bene comune, mettendo da parte per una volta gli interessi di partito. Quegli interessi che oggi ancora vengono espletati di conseguenza al fatto che il sindaco della città di Roma è anche il Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Quegli stessi interessi che nega ai cittadini di votare per la nomina del Consiglio della Città Metropolitana. A proposito di città Metropolitana , ci rivolgiamo particolarmente a coloro che sostengono che la nuova Provincia sarebbe una Istituzione calata dall’alto, diciamo che lo stare nella attuale Istituzione Metropolitana non lo abbiamo scelto e neanche ne abbiamo potuto parlare, poiché ci siamo trovati dentro a causa di una riforma incompiuta, bocciata da un referendum tra cittadini che prevedeva la costituzione di 10 Aree Metropolitane che andavano a sostituire altrettante Provincie.

Di detta riforma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’assemblea delle Provincie, tenutasi a L’Aquila, ebbe a dire “le norme attualmente in vigore creano vuoti che non possono prolungarsi “.

Anche per questo abbiamo partecipato alla costituzione di comitati intercomunali che prevedono l’uscita dalla città Metropolitana e dare forza alla Nuova Provincia. Fermo restando che questi comitati debbono essere operativi per dare concreta voce ai cittadini al fine di evitare che disparità tra comuni, sottovalutazioni in generale, si ripetano come ormai erano certi nella Città Metropolitana. Civitavecchia c’è.