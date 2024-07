L’ex premier, attuale parlamentare e presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, è tornato questa mattina a Civitavecchia per partecipare al banchetto per la raccolta firme contro l’autonomia differenziata. L’ultima e prima volta volta era stata poco più di un mese fa, per la campagna elettorale delle europee e delle amministrative.

Appuntamento al Mercato, dove il deputato pentastellato ha incontrato diversi attivisti e i consiglieri comunali del M5stelle locale. “Dobbiamo fermare questa riforma che mette in atto una secessione, non possiamo consentire che vadano ancora più in sofferenza settori come la sanità e l’istruzione”, ha detto il leader del Movimento.