Consulenze esterne, incarichi professionali e assunzioni dirigenziali. Sono stati questi alcuni dei temi al centro della seduta consiliare di ieri alla Pucci, dove, attraverso i question time, il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Giancarlo Frascarelli ha chiesto all’amministrazione chiarimenti sulla gestione delle risorse economiche destinate alle professionalità esterne. In particolare, il consigliere ha posto l’accento sulla «sostenibilità degli incarichi e delle consulenze esterne», sollecitando una verifica sulla loro effettiva necessità e sui benefici concreti per la cittadinanza.

«Direi che 160mila euro per consulenze sull’Urbanistica e 70mila euro per la riorganizzazione del personale sono somme che vanno spiegate e motivate», ha sottolineato Frascarelli, chiedendo conto delle ragioni che hanno portato l’ente a ricorrere a incarichi esterni. Il consigliere di Fratelli d’Italia ha inoltre sollevato una questione legata alla disponibilità di competenze sul territorio: «Non ci sono professionalità locali in grado di adempiere a certi incarichi?». Un interrogativo accompagnato da un’altra richiesta di chiarimento, questa volta sulle procedure di reclutamento del personale dirigenziale: «Si doveva pescare da una graduatoria di Rieti per assumere un dirigente a tempo indeterminato?».

A rispondere è stato il sindaco Marco Piendibene, che ha difeso l’operato dell’amministrazione comunale, spiegando che gli incarichi assegnati e le consulenze adottate erano necessari per le esigenze dell’ente. Il primo cittadino ha inoltre assicurato che tutte le procedure si sono svolte nel rispetto della legalità e della correttezza istituzionale e amministrativa. Una posizione che Piendibene ha ribadito anche nel corso del confronto in aula, rivendicando dunque le scelte compiute dall’amministrazione sia sul fronte delle consulenze esterne sia su quello dell’organizzazione del personale.