Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, Manovelli presidente

Si sono svolte in tutta Italia le votazioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini dei Commercialisti

Lunedì e martedì scorso si sono svolte in tutta Italia le votazioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini dei Commercialisti. In quello di Civitavecchia, che comprende tutti i Comuni della competenza territoriale del tribunale locale (Allumiere, Anguillara, Bracciano, Canale Monterano, Cerenova, Cerveteri, Civitavecchia, Fiumicino, Fregene, Ladispoli, Maccarese, Manziana, Montalto di Castro, Santa Marinella, Tarquinia, Tolfa, Tervignano) è stato eletto Presidente dell’Ordine il dottor Marco Manovelli, unitamente ad altri 8 Consiglieri (Francesco Mengucci, Federico Paris, Valentina Papa, Alessandra Morbidelli, Paolo Vincenti, Tecla Izzo, Claudio Gaballo e Francesco Perugini). Insieme al Consiglio è stato eletto anche il Collegio dei Revisori: Adele Santosuosso (presidente), Angelo Maria Farroni e Mauro Ranieri (membri effettivi), Luisa Alfonsetti e Salvatore Apuzzo (membri supplenti). Per la prima volta dalla fondazione degli Ordini dei Commercialisti, è stato eletto anche il Comitato Pari Opportunità, nelle persone di Stefania Di Iorio, Tamara Manni, Claudio Montini e Adriano Carbonari. Il Presidente Marco Manovelli e l’intero Consiglio, hanno immediatamente aderito alla manifestazione cittadina “NO” al Biodigestore, come primo impegno sociale del nuovo Direttivo.