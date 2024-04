Consiglio comunale sulla nuova provincia in bianco per mancanza del numero legale

Maggioranza in preda ad una crisi irreparabile in chiave campagna elettorale e voto dell'8 e 9 giugno

Niente da fare, altro consiglio comunale in bianco e nel giorno della discussione sulla delibera per uscire dalla città metropolitana. Maggioranza in preda ad una crisi irreparabile in chiave campagna elettorale e voto dell’8 e 9 giugno. Alla fine tutti a casa per mancanza del numero legale. E nell’opposizione si fregano le mani