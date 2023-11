Consiglio comunale, primo via libera per la cittadinanza onoraria a Julian Assange

Riceviamo e pubblichiamo. In una decisione che incarna la forza della giustizia, il Consiglio Comunale di Civitavecchia ha approvato, non senza difficoltà, una mozione straordinaria per conferire la cittadinanza onoraria a Julian Assange. Questo gesto simbolico riflette il profondo impegno della città verso i valori fondamentali della libertà di espressione e della difesa dei diritti umani. La strada per questa decisione non è stata né semplice né scontata, ma il Consiglio Comunale di Civitavecchia ha dimostrato un coraggio straordinario nel sostenere la causa della giustizia e della verità. Con determinazione e passione, quasi tutti i rappresentanti eletti della città hanno riconosciuto il significato profondo di questo atto e hanno deciso di difendere i principi in cui crediamo. La concessione della cittadinanza onoraria a Julian Assange è una dichiarazione inequivocabile della nostra opposizione a qualsiasi forma di detenzione ingiusta e al silenziamento di coloro che denunciano crimini contro l’umanità e azioni abominevoli. Non possiamo permettere che una società civile detenga senza un giusto processo un cittadino che esercita il suo pieno diritto di esprimere la verità. Non possiamo e non resteremo indifferenti di fronte a ciò che sta accadendo. Il nostro impegno per questa causa non si esaurisce qui. Lavoreremo instancabilmente per condividere l’importanza di questo segnale con i nostri colleghi di Consiglio e per portare in aula una delibera che renderà la nostra città un baluardo contro l’indifferenza e a favore della giustizia. Civitavecchia si erge fieramente come una città che abbraccia la giustizia, la verità e la difesa dei principi fondamentali. Insieme, continueremo a lottare per un mondo in cui la libertà di espressione è sacra e la giustizia è incontestabile. Il Movimento 5 stelle.