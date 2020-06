Consiglio comunale. Ok al bilancio ma il rimpasto non cancella le polemiche

E’ stato approvato con i soli voti della maggioranza il bilancio di previsione dell’amministrazione Tedesco. Quindici voti, manca quello dell’assente Daniele Perello, rimasto a bocca asciutta dal valzer di deleghe legato al rimpasto, che sono stati decisivi per l’ok definitivo al preventivo illustrato dall’assessore Emanuela Di Paolo. Anche lei, forse, al passo d’addio a causa di strane, e a tratti, inspiegabili logiche partitiche interne. “Non so quello che accadrà in futuro, vedremo – ha detto l’avvocato civitavecchiese – io sono sempre pronta a dare un contributo qualora servisse. Sia nelle vesti di assessore che in un ruolo diverso”. Garantite le coperture economiche per contenziosi pendenti, per un valore di circa 6 milioni di euro, per il deficit di Csp, di circa 2 milioni, per il debito di cassa in relazione all’utilizzo dell’anticipazione, di 9,4 milioni. A causa dell’emergenza covid invece si profila una perdita di gettito delle entrate di circa 8 milioni di euro. Ma il rimpasto non ha certo appianato le divergenze e le polemiche interne, sfociate in assise a causa di una frase pronunciata da Mirko Mecozzi: “La nostra delegata all’Enel Barbara La Rosa sta parlando con l’azienda elettrica per la realizzazione di un nuovo progetto che verrà annunciato fra pochi giorni in conferenza stampa”. La replica del capogruppo de La Svolta Fabiana Attig non s’è fatta attendere. Ecco il video della risposta piccata. https://www.facebook.com/bignotizie/videos/1127185317655217/