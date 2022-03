Consiglio comunale, in arrivo la Tari e la proroga sulle installazioni esterne

Si terrà domani una nuova seduta del consiglio comunale in aula Pucci. All’ordine del giorno, oltre alle mozioni e alle interrogazioni, il regolamento della Tari, la tassa sui rifiuti, con agevolazioni previste per la categorie dei commercianti. Si parla di riduzioni di oltre il 40% per ciò che riguarda ad esempio bar e ristoranti. L’esenzione per i centri per gli anziani. In programma anche l’approvazione della modifica al regolamento delle installazioni esterne dei locali, ovvero sia la proroga fino al 30 aprile per mettersi in regola con le concessioni.