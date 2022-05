Consiglio comunale, due giorni per approvare il bilancio di previsione

Dunque dopo appena tre giorni si torna in aula Pucci, ma stavolta l'argomento non è legato al futuro del progetto Marina Yachting. Si parlerà invece della questione finanziaria, per capire i nuovi indirizzi economici dopo l'ok al rendiconto

Si terrà oggi, ma è convocato anche un consiglio comunale per domani con lo stesso tema all’ordine del giorno: l’approvazione del bilancio di previsione per il prossimo triennio, 2022-2024. Dunque dopo appena tre giorni si torna in aula Pucci, ma stavolta l’argomento non è legato al futuro del progetto Marina Yachting. Si parlerà invece della questione finanziaria, per capire i nuovi indirizzi economici dopo l’ok al rendiconto.