Consiglio comunale con frenate su Osservatorio Ambientale e Frasca. Ok al confronto con l’Adsp

Tre punti significativi all’ordine del giorno dell’assise odierna. L’Osservatorio ambientale, la Frasca e i terreni all’interno dell’area portuale per cui serve la variante urbanistica. Per quanto riguarda la “definizione di un nuovo Piano attuativo per insediamenti produttivi di PRG su terreni di proprietà dell’AdSP”, mozione urgente presentata dai consiglieri comunali del Partito democratico, Piendibene, De Angelis, Di Gennaro e Scilipoti, è arrivato l’ok all’unanimità dopo l’illustrazione dell’assessore all’urbanistica Leonardo Roscioni. Solo rinvii per il resto. A cominciare dalla “Costituzione del consorzio per la gestione dell’Osservatorio Ambientale”. Il consigliere comunale della Lega Pasquale Marino ha chiesto un approfondimento. Più o meno la stessa scena si è vista per la proposta numero 61/2021, quella sull’“intervento di Riqualificazione della pineta la Frasca e sul recupero dei siti archeologici Cappelletto-Columnia-Torre Bertalda”. Qui è stato il dirigente all’urbanistica Mauro Nunzi a chiedere tempo per verificare meglio la questione. Ma stando ai rumors del Pincio sarebbe Forza Italia a non essere convinta del progetto, con riferimento alla sorte di alcune casette di legno presenti nell’area.