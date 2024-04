Consiglio comunale aperto sulla “costituzione della nuova provincia Porta d’Italia”

L'appuntamento è per le ore 10,30 presso l'aula "Silvio Caratelli", in via Cicerone 25

Il Comune di Santa Marinella fa la prima mossa. E’ stato convocato per il 5 aprile prossimo un consiglio comunale aperto per la discussione legata alla “costituzione della nuova provincia denominata Porta d’Italia”. L’appuntamento è per le ore 10,30 presso l’aula “Silvio Caratelli”, in via Cicerone 25. La convocazione firmata dal presidente del consiglio comunale Emanuele Minghella dovrebbe essere apripista per tutti gli altri Comuni del comprensorio, sulla stessa linea di quello della Perla sull’uscita dall’Area Metropolitana.