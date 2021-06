Consiglio comunale aperto sul turbogas, Tedesco: “Nessuna marcia indietro”. Comitati e associazioni chiedono la svolta green

Si è svolto questa mattina il consiglio comunale aperto all’aula Pucci con all’ordine del giorno il futuro della centrale e la prospettiva del turbogas. Poco più di 70 persone in aula, tanto era il massimo consentito per le norme anti-covid. La notizia più rilevante è che il sindaco Ernesto Tedesco, e dunque la maggioranza di centrodestra, ha ribadito la contrarietà alla riconversione a gas, auspicando un progetto diverso per TVN. “Nessuna marcia indietro – ha chiarito il primo cittadino – ma auspico confronto diretto con il Ministro Cingolani e con il governatore del Lazio Zingaretti”. Sono intervenuti diversi esponenti di associazioni e comitati, da Potere al Popolo al Comitato Sole e Civitavecchia C’è, ma anche la Cigl, la Compagnia Portuale e la Federcoop Lazio. Tutti o quasi hanno rimarcato la necessità di una prospettiva diversa dal gas, che punti sulle energie rinnovabili e su uno sviluppo del porto e della logistica. Hanno partecipato anche i consiglieri regionali Gino De Paolis, Devid Porrello e Emiliano Minnucci, i quali hanno confermato l’impegno della Regione a camminare vicino al Pincio in questo percorso di transizione. Non sono stati invitati i parlamentari e Unindustria.