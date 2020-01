Consiglieri “anziani” e consiglieri in erba insieme all’aula Pucci

Consiglio comunale congiunto questa mattina. Tra i banchi dell’aula Pucci, infatti, insieme ai consiglieri comunali, si sono ritrovati anche i loro “omologhi” del consiglio dei ragazzi. Un’occasione preziosa per gli alunni di tutti gli istituti comprensivi cittadini, impegnati in questa iniziativa istituzionale, i quali hanno avuto anche la possibilità di partecipare all’approvazione di un ordine del giorno. In votazione c’era la proposta per l’istituzione di un albo delle associazioni. Nel corso della seduta, inoltre, i consiglieri “anziani” hanno lasciato il posto ai ragazzi, che hanno illustrato all’assise le iniziative da loro proposte nell’ambito della “Settimana dello studente”, che si svolgerà dal 10 al 14 febbraio. Previsto per la settimana un approccio ludico alle discipline e una giornata, quella del 14, interamente dedicata allo sport presso il campo Moretti Della Marta.

