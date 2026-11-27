Questa mattina, presso la sede Anpi si è svolto l’incontro per la consegna di 5.000 euro destinati alle popolazioni di Gaza raccolti con una sottoscrizione popolare. All’incontro hanno partecipato il presidente dell’Anpi Giorgio Gargiullo, e i membri del comitato direttivo De Crescenzo, Iacoponi, Tornari e Bertola. Bertola che di recente è tornato da Cuba, ha consegnato al rappresentante della Mezzaluna Rossa Yousef Salman la ricevuta dei 5 mila euro versati.

In precedenza all’inizio della riunione, membri della delegazione di recente di ritorno da Cuba hanno illustrato le drammatiche condizioni del popolo cubano. La delegazione con

Sante Bertola, Marietta e Pietro Tidei hanno esposto le drammatiche situazioni dei cubani e la necessità di continuare negli aiuti umanitari finché dura l’embargo degli Usa di Trump.

Il segretario d’ambasciata di Cuba Yousef Salman ha ringraziato l’Anpi, l’associazione Semi di Pace. quanti hanno sontribuito a redere concreta l’azione di solidarietà.