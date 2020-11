Consegnate le bottigliette in alluminio alla scuola infanzia di Tolfa

Questa mattina sono state consegnate le bottigliette in alluminio alla scuola elementare e dell’infanzia di Tolfa. Questa importante iniziativa, denominata “1 Azione, 2 Risultati”, é stata realizzata dal comune di Tolfa e dalla Commissione Nazionale Ambiente AICS che prevede l’azione della consegna di una borraccia ad ogni studente del comune di Tolfa che ha come duplice risultato l’eliminazione della plastica, ma anche l’utilizzo di un effetto personale (è presente infatti sulla bottiglietta una targhetta per il nome/cognome) che consentirà di aumentare il livello di sicurezza riguardo i contagi.