Consegnate alle scuole oltre 14.000 mila mascherine arrivate dal magazzino Covid della Regione Lazio

Continua il costante impegno dei volontari AEOPC per il supporto alle attività connesse all’emergenza Covid-19. Dopo i tanti servizi svolti per l’assistenza alla popolazione nella fase 1 e ancora oggi presenti per la campagna antincendio boschivo estiva, i volontari AEOPC diretti dal Presidente Alessandro Sacripanti stanno consegnando i dispositivi di protezione anche per gli istituti scolastici di Tarquinia. In queste ore infatti sono state consegnate oltre 14.000 mila mascherine arrivate dal magazzino Covid della Regione Lazio per gli studenti della Scuola Sacconi e quelli del Cardarelli. “Ringrazio i volontari – aggiunge Sacripanti – che stanno dimostrando il vero senso civico del volontariato. La loro costante presenza sia per la lotta agli incendi boschivi che per l’emergenza Covid-19 è una garanzia a tutela del territorio”