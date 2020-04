Consegnate 100 mascherine chirurgiche alla Casa riposo Santa Rita

“È stato per me un piacere, a nome del gruppo consiliare di Forza Italia, portare un nostro piccolo segnale di vicinanza agli ospiti e agli operatori della casa di riposo “Santa Rita” di via Aurelia Nord. Con il sindaco Ernesto Tedesco in testa, nelle mani di suor Rita abbiamo posto cento mascherine chirurgiche. Le istituzioni sono vicine ai soggetti più deboli nei confronti di questo virus e a chi li protegge”, lo dichiara Massimo Boschini, Forza Italia.