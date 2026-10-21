Consegna delle chiavi all’agenzia del demanio per l’inizio cantierizzazione della Stegher

Il complesso, composto da cinque fabbricati su una superficie fondiaria di 14.702 metri quadrati, sarà interessato da lavori di restauro e risanamento conservativo, un lavoro da oltre 14 milioni di euro. Il Piano Città, firmato da Comune e Agenzia del Demanio a novembre 2024, ne prevede la rifunzionalizzazione in polo amministrativo destinato alla pubblica sicurezza e agli uffici finanziari.

La Stegher è uno dei quattro luoghi del Piano Città, insieme all’ex Caserma De Carolis, all’ex Deposito Munizioni R104 e all’ex Carcere dei Granari.

“Dopo cinquant’anni l’ex Caserma Stegher tornerà alla città,” afferma il sindaco Marco Piendibene, “e con la consegna delle chiavi di oggi il percorso entra nel cantiere. Quando abbiamo firmato il Piano Città con l’Agenzia del Demanio, a novembre 2024, abbiamo detto che avrebbe cambiato il volto della città in meglio: gli interventi del Piano restituiranno luoghi pubblici recuperati, funzionali e belli. Ringrazio l’Agenzia del Demanio per il lavoro condiviso.”

“La consegna delle chiavi è il passaggio che consente all’Agenzia del Demanio di aprire il cantiere,” spiega l’assessore all’Urbanistica Giancarlo Cangani, “con i lavori di restauro e risanamento conservativo del complesso. I tempi di esecuzione seguiranno il cronoprogramma del cantiere, che l’Agenzia gestirà direttamente, e il Comune accompagnerà ogni fase insieme al Demanio. Il lavoro prosegue anche sugli altri luoghi del Piano: l’ex Caserma De Carolis ha già la sua nuova destinazione, approvata dal Consiglio comunale. Ringrazio gli uffici comunali che hanno accompagnato ogni passaggio di questo percorso.”