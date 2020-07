Congelata la mozione sul turbogas. Osservatorio: il Comune rientra nel Consorzio

Due le notizie che escono dalla seduta di ieri del consiglio comunale dove si è parlato principalmente di ambiente. La prima è legata ad un passaggio che era nell’aria oramai da diverse settimane. Il Pincio torna ufficialmente nel Consorzio per la gestione dell’Osservatorio ambientale. La delibera è passata con i soli voti della maggioranza, mentre il gruppo del Pd si è astenuto. L’altro aspetto significativo è relativo alla mozione presentata dai 5 stelle sul gas. I pentastellati chiedevano al consiglio di impegnare il sindaco a dire no alla centrale Turbogas in conferenza dei servizi. Mozione “congelata” per produrre un documento unitario. Spazio anche alle polemiche, quelle fra il consigliere del gruppo misto Giancarlo Frascarelli e il segretario generale Pompeo Savarino. Un faccia a faccia che si è consumato durante il dibattito sulla rimodulazione delle commissioni.