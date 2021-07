Confronto Lega-Tedesco per riaprire a Fratelli d’Italia: il sindaco fa muro. Nuova crisi all’orizzonte

Per il primo cittadino il problema non è Fratelli d'Italia, ma anche alcune figure meloniane e vicine a FdI, prime fra tutte Simona Galizia, Fabiana Attig e Massimiliano Grasso, con le quali l'avvocato non vorrebbe più avere nulla da a che fare

Si sarebbe svolta ieri sera una riunione fra il sindaco Ernesto Tedesco e il gruppo locale della Lega. Ordine del giorno? Il possibile reintegro di Fratelli d’Italia all’interno della maggioranza e, quindi, anche della Giunta. Il Carroccio ha manifestato preoccupazione nel voler rimanere a tredici consiglieri comunali in maggioranza (“stampellati” da Vittorio Petrelli) e che per il bene della coalizione sarebbe opportuno provare a ricucire. Sul tavolo anche la forza della Lista Tedesco, secondo i salvianiani un gruppo che avrebbe preso troppo margine in questa consiliatura. Per il primo cittadino però il problema non è Fratelli d’Italia, ma alcune figure meloniane e vicine a FdI, prime fra tutte Simona Galizia, Fabiana Attig e Massimiliano Grasso, con le quali l’avvocato non vorrebbe più avere nulla da a che fare. Così resta l’impasse e sullo sfondo i prodromi di una nuova crisi politica.