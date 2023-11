“Conferma per la chiusura delle centrali a carbone nel 2027”

Lo ha confermato l’amministratore delegato dell'azienda energetica Flavio Cattaneo durante la conference call con gli analisti al Capital market day 2023. Per Tvn game over entro il 2025

“Confermiamo la chiusura dovunque tranne che nel Sulcis, che è considerato essenziale per la Sardegna, non è quindi che non vogliamo chiudere. Quindi nel 2027 tutte, nel 2025 l’Italia tranne la Sardegna”. Lo ha confermato l’amministratore delegato di Enel Flavio Cattaneo durante la conference call con gli analisti al Capital market day 2023. Tvn chiude i battenti entro il 2025. “Accogliamo con soddisfazione le dichiarazioni dell’Ad di Enel, Flavio Cattaneo, durante la presentazione agli analisti del nuovo Piano strategico 2024-26. Riteniamo importante la conferma della chiusura di tutti gli impianti a carbone nel 2027 e, soprattutto, molto apprezzabile è l’impegno verso il processo di riconversione delle centrali, orientato alle migliori tecnologie disponibili”. Lo dichiara Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore a Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio. “Civitavecchia col suo Porto, inserito nella rete “Core” TEN-T dei corridoi plurimodali europei, ha oggettive e notevoli potenzialità di ulteriore sviluppo. Tutte condizioni che contribuiscono a fare di questo ambito territoriale un hub di rilevanza strategica. Il 28 novembre è previsto il primo appuntamento istituzionale presso la Regione Lazio, dove ci sarà un’audizione congiunta dei presidenti delle commissioni Sviluppo economico e Affari europei, Enrico Tiero ed Emanuela Mari, proprio al fine di dare massima rilevanza e centralità alle strategie future», conclude la vicepresidente Roberta Angelilli.