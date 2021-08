Conferimento rifiuti, raffica di sanzioni a chi ha mal differenziato

Lo aveva annunciato il presidente di Csp qualche giorno fa. Per i trasgressori arriveranno multe salate. E infatti lo scenario si è palesato. Sono state elevate 36 sanzioni nei confronti di commercianti per erroneo conferimento di rifiuti. Multe anche per due strutture ricettive del centro storico, in questo caso la sanzione si aggira sui 600 euro. “E’ stato necessario (anche per dare un senso all’attenzione dimostrata invece dalla stragrande maggioranza degli esercizi) irrogare multe, soprattutto in considerazione di alcune situazioni davvero desolanti che si sono presentati agli occhi degli operatori in questi giorni. Siamo vicini alle esigenze di commercianti, albergatori e ristoratori – fanno sapere dalla partecipata – ma differenziare, specie per queste categorie, fa parte anche della loro qualità del servizio offerto alla clientela. Tenere puliti i carrellati deve diventare come tenere pulita la cucina e i fornelli, oppure le camere degli hotel. Da parte nostra impegneremo le risorse per aumentare qualità e quantità dell’attuale raccolta. Intanto grazie a coloro che hanno apprezzato il nostro intervento”.