Conferimento rifiuti, possibile proroga sulle sanzioni: più tempo ai cittadini per adeguarsi

Potrebbe slittare di circa due settimane l’entrata in vigore delle sanzioni per chi non rispetta le modalità previste per il corretto conferimento dei rifiuti. L’amministrazione comunale starebbe infatti valutando l’opportunità di concedere ai cittadini ulteriore tempo prima di passare dalla fase informativa a quella dei provvedimenti.

Il percorso delineato nei mesi scorsi prevedeva un’introduzione graduale dell’attività degli ispettori ambientali, chiamati ad affiancare gli operatori di Civitavecchia Servizi Pubblici. Una prima fase dedicata soprattutto alla comunicazione, alla prevenzione e alla sensibilizzazione, con indicazioni sulle modalità corrette per utilizzare i mastelli, incontri pubblici e informazioni diffuse anche attraverso i canali social.

Solo in un secondo momento sarebbe dovuta scattare la fase più rigorosa, con l’applicazione delle multe nei confronti di chi continua a non rispettare le disposizioni sul conferimento.

Ed è proprio questo passaggio che potrebbe essere rinviato. A Palazzo del Pincio si starebbe prendendo in considerazione uno slittamento della scadenza inizialmente prevista, anche alla luce delle richieste arrivate da una parte della cittadinanza. Diversi residenti avrebbero infatti manifestato l’esigenza di avere a disposizione qualche giorno in più per comprendere pienamente le regole e correggere eventuali errori.

Gli ispettori ambientali, operativi sul territorio dallo scorso settembre, hanno avuto anche il compito di fornire chiarimenti e indicazioni pratiche sul corretto smaltimento dei rifiuti. La possibile proroga andrebbe dunque nella direzione di prolungare ulteriormente questa fase di accompagnamento prima dell’avvio delle sanzioni. L’ipotesi sul tavolo sarebbe quella di spostare il termine del periodo di tolleranza al 15 ottobre.