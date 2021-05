Confcommercio: “Stima in Tedesco. Riapertura varco Fortezza svolta per la città”

“L’Associazione ha sempre lavorato nell’esclusivo interesse del Commercio e della ripartenza economica nel rispetto dei ruoli e della figura del Sindaco, l’Avv. Ernesto Tedesco, a cui va la totale stima e fiducia di Confcommercio. Preme precisare inoltre che, la nostra Associazione, lavora in favore dell’Amministrazione, avendo più volte supportato e consigliato la stessa, sulle condizioni del Commercio cittadino. Pertanto, è doveroso asserire che nessuna “ difesa del Comune e Csp” è necessaria, in quanto, si presume, che tutte le parti coinvolte, lavorino, in base alle proprie capacità e potenzialità, in sinergia e trasparenza per un interesse comune, Civitavecchia, e non in un regime di puerile competizione”. L’associazione parla anche del futuro. “Evidenziamo l’ottimo lavoro nella riapertura di varco fortezza che a pieno regime può far entrare 400 mila persone con gli equipaggi. Il Tpl in porto sarà una reale boccata d’ossigeno all’intero comparto”.