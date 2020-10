Confcommercio: “Rinnovate le concessioni per il commercio su area pubblica per 12 anni”

“Il recente “Decreto Rilancio” del 19/05/2020 (per favorire la ripresa delle aziende maggiormente colpite dal COVID 19), ha decretato la possibilità di rinnovare le concessioni per il commercio su area pubblica per ulteriori 12 anni.” È quanto dichiara in una nota il Direttivo di Confcommercio Civitavecchia. Questa possibilità riguarda chioschi, edicole, fiorai, operatori mercatali: in sostanza, tutti i titolari di una concessione di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnata. Siamo ancora in attesa che il Ministero dello Sviluppo Economico adotti le linee guida da seguire per procedere al rinnovo; ma, nel frattempo, grazie a un dialogo costruttivo e a una positiva sinergia con l’Area Legale di Confcommercio Civitavecchia, l’Amministrazione comunale sta per pubblicare un avviso che stabilisce i criteri da verificare per tempo ai fini del rinnovo. Per Luciani, presidente di Confcommercio Civitavecchia: “In un momento davvero complicato anche a causa dall’emergenza sanitaria, un plauso particolare va al Sindaco Tedesco, alla dottoressa Sposito, e a tutto lo staff dell’Ufficio Commercio, per la disponibilità e la concretezza con cui si è voluto affrontare questo tema. È un segno evidente che da un sano confronto si possono trovare soluzioni pratiche e di buon senso per chi fa impresa. È vero che manca ancora la disposizione ministeriale che stabilisce le modalità da seguire per il rinnovo delle concessioni, ma, nel frattempo, il Comune si è portato avanti con un atto che avverte e prepara gli interesati per farsi trovare pronti. Come già fatto in altre situazioni analoghe, la nostra Area Legale è a disposizione dei soci per verificare il possesso dei requisiti e predisporre il format di richiesta da inviare all’Ufficio Patrimonio”.