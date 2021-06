Confcommercio: “Pronti a collaborare con aziende per il rilancio della città”

Riapre la stagione crocieristica con le nuove disposizioni Ministeriali ed i nuovi protocolli di sicurezza. “Un macroscopico impegno che vede gruppi di crocieristi suddivisi in mini gruppi controllati, fare escursioni “protette” – dichiara Confcommercio Litorale Lazio nord -. Un importante sforzo organizzativo che sta portando nuovamente i turisti all’interno delle vie cittadine con nuove possibilità per i nostri commercianti. Confcommercio, entusiasta all’idea di poter portare nuovo indotto alla cittadinanza locale, di buon grado collaborerà, facendo da intermediario, con tutte le agenzie che desiderino valorizzare il territorio, i prodotti locali, le bellezze di Civitavecchia. Un nuovo passo avanti per una ripresa concreta con un ventaglio di possibilità per ristoranti e bar che intendano lavorare con i croceristi per offrire degustazioni e light lunch. Facciamo dunque appello, alle aziende con esercizi per la somministrazione, associate e non, che vogliano partecipare alle iniziative di rilancio croceristico, a contattare Confcommercio Litorale Lazio Nord che si predisporrà come intermediario con le agenzie per rilanciare l’economia locale”.