Confcommercio Civitavecchia: “I lavori causano gravi disagi alle attività”

“Come se non fosse sufficiente l’impatto economico e sociale che il coronavirus sta determinando e determinerà nei prossimi mesi in città, a Civitavecchia dobbiamo fare i conti anche con i continui disagi causati alla viabilità da lavori e mancate manutenzioni programmate.” È quanto dichiara in una nota il presidente di Confcommercio Civitavecchia Graziano Luciani. “Sotto gli occhi di tutti – prosegue la nota – ci sono certamente i lavori per la realizzazione della ‘banda ultra larga’, magari meno evidente ma non meno impattante è via Barberini che da un mese rimane interdetta al traffico con un forte sconvolgimento sulla viabilità e la sosta in una zona ricca di attività commerciali e di residenti.”