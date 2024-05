“Condizioni pietose della via che conduce al PalaMercuri”

Riceviamo e pubblichiamo. Raccogliamo e sottoscriviamo le giuste critiche sollevate dalla Cv Skating rispetto alle pietose condizioni della via che conduce al PalaMercuri, peraltro a pochi giorni da un evento sportivo di caratura nazionale, ovvero le finali nazionali di Hockey U12 e 16. Infatti se da una parte la CV Skating accresce il prestigio della nostra città, ospitando un avvenimento importante nel panorama del nostro paese, dall’altra l’Amministrazione di destra si muove in senso ostinato e contrario, lasciando che spettatori nostrani e non, “apprezzino” il degrado in cui versano le nostre strade. L’elemosina spesa soltanto 2 mesi prima delle elezioni, in poche strade del centro, testimonia l’abbandono delle periferie e l’assenza totale di una progettazione manutentiva e urbanistica. AVS Civitavecchia.