Condizioni di salute in netto miglioramento per la 17enne caduta dal muro del Pirgo

Le condizioni fisiche della ragazza di 17 anni precipitata dal muro del Pirgo poco più di un mese fa sono in netto miglioramento. La giovane era caduta un sabato notte, durante la sua festa di compleanno dal muretto del lungomare, a pochi passi dal pontile. Un “volo” di almeno cinque metri, con l’impatto di testa e poi di schiena sul terreno. Operata d’urgenza al policlinico Gemelli, dopo il trasporto con l’elisoccorso, la ragazza è stata in coma farmacologico per alcuni giorni. Oggi, a distanza di circa un mese, i progressi sono sensibili, con il prossimo trasferimento in una clinica privata per iniziare la fase riabilitativa.