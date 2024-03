“Condanniamo con forza la violenza usata contro gli studenti sabato a Pisa”

Riceviamo e pubblichiamo. Le scuole sono luoghi di formazione del pensiero critico, di libera espressione delle idee e di educazione alla partecipazione attiva. Per questo, da educatori e da insegnanti, condanniamo, con forza, la violenza usata contro gli studenti sabato 23 febbraio a Pisa. A loro vanno la nostra vicinanza e il nostro sostegno, per la scelta democratica di manifestare pacificamente le loro idee in merito al conflitto in Palestina. Intendiamo sottolineare, inoltre, che quanto accaduto è ancora più grave e preoccupante, perché ha riguardato giovani cittadine e cittadini che si stanno affacciando alla vita sociale e politica. Nel prendere atto della risposta democratica venuta dalle piazze di sabato 2 marzo, chiediamo comunque che venga fatta al più presto chiarezza e che le parole del Presidente Mattarella trovino il più ampio accoglimento nella società e nelle istituzioni democratiche del paese.

Il dirigente:

Roberto Mondelli

I docenti:

Paola Camilletti

Ilaria Accardo

Martina Accardo

Claudia Ambrosio

Francesca Agostini

Elisa Alesi

Benedetta Baldini

Cristiana Barbaranelli

Valeria Barlafante

Alessia Bilardo

Francesca Boccia

Rossella Bonomo

Annalisa Borriello

Fabio Bruschi

Maria Enrica Burelli

Patrizia Camilletti

Stella Campogiani

Sonia Canna

Catia Cappelletti

Marica Caponi

Azzurra Carannante

Angelo Cataldi

Alessia Celani

Donatella Cesarini

Danilo Ciatti

Vanina Ciliberti

Ilaria Cirilli

Patrizia Corati

Giuseppina Cutolo

Claudia D’Agostino

Claudia D’Aureli

Manuela De Angelis

Veronica De Nigris

Marzia De Prophetis

Valentina Del Frate

Paola Di Mattia

Loredana Di Vico

Maria Elisei

Martina Falangone

Marzia Formica

Giorgia Formisano

Maria Caterina Frasca (ex docente)

Rosa Fronti

Paola Galli

Elisabetta Gallo

Berhana Gandolfo

Alessia Giannelli

Francesca Giudici

Annalisa Imbesi

Alessandra La Rosa

Fabiola Licata

Leonardo Longo

Simona Lorenti Garcia

Manola Lorenti Garcia

Debora Lottini

Luciana Lucreziotti (ex docente)

Alessia Mancinelli

Cinzia Maroncelli

Danila Marsili

Elsa Massa

Daniela Matricardi

Cristina Mattioni

Claudia Mellini

Roberta Moggi

Valeria Musarella

Maria Rosaria Niespolo

Manuela Nobili

Claudia Ottoni

Giulia Pasqualini

Benedetta Patrizi

Mariella Petralia

Cristiana Pierannunzio

Serenella Piermarini (ex docente)

Armando Polidori

Linda Rambotti

Francesca Ricci

Carla Romagnoli

Patrizia Sacconi (ex docente)

Paola Sconocchia

Serena Serrani

Margherita Smeraglia

Denise

Stefanini

Simona Strangis

Michela Tassi

Ilenia Tilaro

Diana Travagliati

Vito Tripi

Katia Trombetta

Claudia Trucchia

Aurora Ulisse

Sabrina Viola

Francesca Ziaco