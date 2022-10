Concorsone, la Asl Roma4 sblocca la graduatoria: semaforo verde per 38 assunzioni

Due anni di attesa in tutto, da quando il bando fu pubblicato: poi lo stop per la pandemia, la revoca della procedura (a causa di presunte illegittimità nella formulazione delle domande), i ricorso e gli appelli. Tutti a favore dei ricorrenti

E’ stata pubblicata qualche giorno fa la delibera con cui la Asl Roma 4 comunica la graduatoria del concorsone per assistente amministrativo categoria C. Inizialmente il bando di gara prevedeva 22 posti, 14 alla Roma4 e 8 alla Roma5. In realtà proprio la delibera indica che, almeno nell’azienda sanitaria locale ci saranno 16 assunzioni in più. La graduatoria era ferma da mesi, a causa della battaglia legale fra la Asl stessa e un gruppo di candidati che ha fatto ricorso al Tar del Lazio dopo l’annullamento nel 2021. Due anni di attesa in tutto, da quando il bando fu pubblicato: poi lo stop per la pandemia, la revoca della procedura (a causa di presunte illegittimità nella formulazione delle domande), i ricorso e gli appelli. Tutti a favore dei ricorrenti. Ora la pubblicazione della graduatoria e le relative assunzioni.