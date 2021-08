Concorsone, il segretario generale avverte il consiglio: “Fondi congelati”. Il rischio del risarcimento danni

Intanto dal 31 agosto in poi il Comune inizierà a valutare le risposte di candidati ed enti alla pec inviata dal responsabile unico del procedimento Emanuela Sgamma all'inizio del mese.

Il segretario generale del Comune di Allumiere avrebbe inviato una mail a tutti i consiglieri comunali mettendoli in allerta sulle future scelte di bilancio. Il motivo è il rischio che nel prossimo futuro l’ente collinare sarà costretto ad esborsi significativi, a causa delle possibili richieste di risarcimento danni che potrebbero arrivare dai candidati del “Concorsone”. Intanto dal 31 agosto in poi il Comune inizierà a valutare le risposte di candidati ed enti alla pec inviata dal responsabile unico del procedimento Emanuela Sgamma all’inizio del mese. Un primo confronto per capire quali sono le intenzioni di chi ha partecipato alla prova e di chi invece ha attinto dalla graduatoria.