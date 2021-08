Concorsone, il Comune di Allumiere scrive a candidati ed enti: “Che ne pensate dell’annullamento?”

E’ in estrema sintesi quello che potrebbe aver chiesto il Comune di Allumiere ai candidati del concorsone e agli enti che hanno attino dalla graduatoria. L’ente collinare, attraverso il responsabile del procedimento Emanuela Sgamma, ha inviato una pec per chiedere “proprie argomentazioni a sostegno della maturata posizione soggettiva”, passaggio destinato a coloro i quali hanno fatto il concorso, mentre a Comuni e la Regione, che hanno pescato dalla graduatoria per assumere personale si chiede di argomentare sulla “maturata necessità in organico delle relative figure”. Da evidenziare la premessa, quella che appunto il Comune di Allumiere sta valutando la sussistenza delle condizioni per l’annullamento tout court della procedura. Riscontro (ma non è obbligatorio rispondere) atteso entro il 31 di agosto alle ore 12, il procedimento sarà concluso il 15 ottobre. Preludio all’annullamento? Forse, ma anche un tentativo di sondare il terreno su potenziali richieste di risarcimento danni.