Concorsone e rincaro delle tasse, manifesti contro Pasquini ad Allumiere

Sono stati attaccati ieri sera alcuni manifesti nel paese di Allumiere contro il sindaco Antonio Pasquini. “Pasquini ora basta! Tari e Irpef aumentate e intanto iniziano i primi ricorsi contro il concorso. Quanto ci costeranno le spese legali?”, recita lo scritto. Al di là del riferimento alle tasse, l’affondo sul concorsone è legato ai recenti ricorsi al Tar del Lazio di tre candidate che si oppongono all’annullamento parziale della graduatoria. Sulle spese legali in realtà c’è già una prima risposta, basta dare un’occhiata alla determinazione con cui il Comune annuncia di costituirsi in giudizio dinnanzi al Tribunale amministrativo. L’ente locale per ora sborserà 9 mila euro per questa consulenza legale.