Concorsone di Civitavecchia, cambia la data per tre prove

Il Segretariato generale del Comune di Civitavecchia comunica una modifica al calendario delle prove concorsuali scritte al “Concorso unico pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di vari profili professionali a tempo pieno e indeterminato”, che si svolgeranno presso il centro congressi “Expo Leonardo Da Vinci” (Salsedine s.r.l.) sito in Via Della Scafa n. 143 – 00054 Fiumicino. Le modifiche sono le seguenti:

Profilo professionale “Psicologo”: 23 marzo alle ore 17,00 anziché il 25 marzo alle ore 14,00.

Profilo professionale “Istruttore direttivo tecnico ambientale”: 23 marzo alle ore 17,00 anziché il 25 marzo alle ore 14,00.

Profilo professionale “Istruttore amministrativo”: 25 marzo alle ore 14,00 anziché il 23 marzo alle ore 17,00. Iniziale cognome dalla lettera “DEM” a “GAE”.

Il calendario delle altre prove rimane confermato. Tutti i dettagli al sito www.comune.civitavecchia.rm.it