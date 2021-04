Concorsone di Allumiere, focus sui quiz e i risultati che non si trovano. E stasera ne parla Giletti su La7

Fari puntati sui numeri, quelli per esempio dei candidati che hanno superato i test preselettivi, 104 e del totale degli iscritti, 642. Dati assolutamente anomali per un concorso in un comune così piccolo secondo Fratelli d'Italia che chiede a gran voce i voti dei risultati

Continua a far discutere il concorso che si è svolto ad Allumiere a luglio dello scorso anno da cui sono scaturite diverse assunzioni alla Regione Lazio di ex politici e collaboratori di consiglieri regionali, molti dei quali in orbita Pd. Un caso che sta facendo tremare la Pisana, con le recenti dimissioni del presidente del consiglio regionale Mauro Buschini. A tal proposito, in rampa di lancio per la sostituzione c’è il dem Marco Vincenzi. Tornando al “concorsone”, fari puntati sui numeri, quelli per esempio dei candidati che hanno superato i test preselettivi, 104 e del totale degli iscritti, 642. Dati assolutamente anomali per un concorso in un comune così piccolo secondo Fratelli d’Italia che chiede a gran voce i voti dei risultati. “Si capisce solo chi ha passato i test”. Intanto stasera del caso se ne occuperà anche La7 con la trasmissione “Non è l’Arena”, condotta da Massimo Giletti. Quest’ultimo ha annunciato novità significative sulla vicenda e la rivelazione di documenti legati proprio alle votazioni dei candidati. (https://www.facebook.com/watch/?v=3484412338331048).