Concorsone di Allumiere, anche oggi telecamere in paese. Porrello: “Non mi dimetto”

Tiene ancora banco la vicenda legata al concorso di Allumiere da cui poi sono scaturite diverse assunzioni di ex collaboratori di politici (molti dei quali targati Pd) alla Regione Lazio. Dopo le dimissioni del presidente del consiglio regionale Mauro Buschini, qualcuno ha fatto girare la voce di una decisione identica da parte del vice, il pentastellato Devid Porrello che però smentisce. “Non è vero. E non ho avuto alcune richiesta in tal senso”. Il vice presidente del consiglio della Pisana sostiene di aver visionato le carte e che tutto si sarebbe svolto a regola d’arte. “Sono pronto a portare tutto alla Procura, se ci saranno dei rilievi allora vedremo. Ma avendo verificato sono assolutamente tranquillo”. Intanto però il centrodestra chiede a gran voce l’apertura di un fascicolo da parte della Procura, che per ora si sarebbe limitata ad ascoltare le prime dichiarazioni delle parti offese, vale a dire gli idonei al concorso rimasti fuori dalle assunzioni alla Regione. Ora ci sarà da capire se verrà aperta un’inchiesta e, eventualmente quale sarà il territorio di competenza. Infine ad Allumiere non si parla d’altro da almeno una settimana, anche perchè i “blitz” delle testate giornalistiche nazionali sono oramai all’ordine del giorno. Rete4, La7, ora anche RepubblicaTv, il paese collinare è diventato “l’ombelico dell’Italia” all’improvviso. L’opposizione in Comune fa fronte compatto per “interrogare” il sindaco Antonio Pasquini e vederci chiaro sulla vicenda (è già stata presentata un’interrogazione a firma Forza Italia, Giovanni Sgamma, Fratelli d’Italia, Alessio Sgriscia, Movimento 5 stelle, Roberto Taranta e, Simone Ceccarelli, Leu).