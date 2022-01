Concorsone Asl Roma4, oggi la Matranga in audizione alla Commissione Trasparenza della Regione

Tema dell'audizione: “Chiarimenti in merito al Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 22 posti di assistente amministrativo, cat. C, da assegnare alle Aziende Sanitarie Locali RM 4 e RM 5”

Toccherà al direttore generale della Asl Roma4 confrontarsi sulle dinamiche del concorso davanti ai membri della Commissione Trasparenza della Regione Lazio. Oggi si svolge l’appuntamento presso la sala Etruschi alla Pisana, in modalità mista. Tema dell’audizione: “Chiarimenti in merito al Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 22 posti di assistente amministrativo, cat. C, da assegnare alle Aziende Sanitarie Locali RM 4 e RM 5”. Fra gli invitati, appunto, il direttore generale della Asl Roma4, Cristina Matranga, quello della Asl Roma5 Giorgio Giulio Santonocito e il segretario territoriale Fials Asl Roma 5 Laura Mosticchio. La sindacalista che sarà ascoltata è invece la persona che denunciò le presunte anomalie nelle domande dei quiz della prova scritta.