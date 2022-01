Concorsone Asl Roma 4, audita la Matranga in Commissione trasparenza: “Gli esami si faranno, obtorto collo”

E’ stata audita nella giornata di ieri la direttrice generale della Asl Roma4 Cristina Matranga, in merito al concorsone per 22 posti da amministrativi categoria C. Presenti anche alcuni rappresentanti della Roma5, che dovrebbe assumere 8 dei 22 profili complessivi secondo il bando redatto dalla Asl, oltre al segretario territoriale della Fials Asl Roma 5, Laura Mosticchio, che aveva portato all’attenzione della Regione le anomalie nelle domande della prova scritta. La Matranga ha spiegato le ragioni dell’annullamento ma anche ricordato i pronunciamenti di Tar del Lazio e Consiglio di Stato, dopo il ricorso dei candidati. Da sottolineare i numeri: su oltre 240 ammessi alla prova orale, soltanto una ventina hanno deciso di contestare la revoca della Asl e ora, grazie al ricorso di quest’ultimi tutti quanti saranno recuperati. La direttrice generale della Roma4 ha ricordato anche l’udienza di merito del 18 marzo, anche se il concorso dovrebbe completarsi prima. Presente al confronto pure il vice presidente del consiglio regionale Devid Porrello, come spettatore della Commissione.