Concorsone Allumiere, il Comune incarica un tecnico per quantificare i danni dell’eventuale revoca

Tre giorni fa il Comune di Allumiere, attraverso la determinazione firmata dal responsabile del settore Emanuela Sgamma, ha incaricato un commercialista, il dottor Tiziano Fiorucci, “per l’elaborazione di una relazione economico finanziaria, per la valutazione per le casse comunali di eventuali azioni risarcitorie da parte dei vincitori e degli idonei partecipanti al concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 Istruttori Amministrativi – Cat. C1”. Un atto che arriva dopo la pec inviata ad inizio agosto sempre dalla dottoressa Sgamma ai vincitori, agli idonei e agli enti pubblici che hanno attinto dalla graduatoria di Allumiere per esprimere un parere su un’eventuale revoca. Alcuni candidati avrebbero fatto intendere di essere intenzionati ad adire per le vie legali, altri invece non hanno risposto. L’avvocatura della Regione Lazio invece nei giorni scorsi ha risposto duramente alla missiva dell’ente collinare, parlando di lettera “irrituale” e di stratagemma per “prendere del tempo”.