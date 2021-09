Concorsone Allumiere, avviso di chiusura delle indagini: Mori va a processo

Settimana di sviluppi importanti in chiave concorsone di Allumiere. Dopo le indiscrezioni sulle risposte ai test che sarebbero uscite dal Comune per favorire un candidato, arriva la notifica da parte della Procura di Civitavecchia al presidente della Commissione d’esame Andrea Mori sull’avviso di chiusura delle indagini. Disposto il giudizio immediato. Il provvedimento, firmato dal sostituto procurato Alessandro Gentile, sarebbe stato notificato venerdì scorso, presso la segreteria del Comune di Ladispoli, dove risulta dipendente. Per mandare l’ex responsabile del personale del Comune di Allumiere direttamente a processo, senza passare attraverso l’udienza preliminare, le prove che hanno in mano i Carabinieri di Civitavecchia, che da mesi stanno portando avanti l’inchiesta su mandato della Procura, sarebbero schiaccianti. Nello specifico interrogatori con i candidati e il materiale che scaturisce dai cellulari, ne sono stati sequestrati ben 37.