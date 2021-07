Concorsone ad Allumiere, Pasquini: “Graduatoria sospesa? Non verrà concessa ad altri enti”

E’ intervenuto con una precisazione il sindaco di Allumiere Antonio Pasquini dopo la notizia della deliberazione relativa alla sospensione del “concorsone”. “Sospendere gli effetti della graduatoria finale del “Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 5 Istruttori Amministrativi – Cat. C1, CCNL Funzioni Locali, con riserva di n. 1 posto al personale interno dell’Ente”, approvata con determinazione del III settore n. 168 del 14/12/2020, e la concessione in scorrimento ad altri enti che ne facciano richiesta”. E’ la parte conclusiva della determinazione pubblicata dal Comune di Allumiere, a firma del responsabile del settore Emanuela Sgamma. In serata le parole del primo cittadino collinare che cerca di “correggere il tiro”: “Sospendere la graduatoria significa che non verrà concessa ad ad altri enti”. Certo è che la deliberazione rappresenta un chiaro segnale che anche l’ente collinare si è finalmente accorto che i conti non tornano. Dopo le criticità evidenziate dall’avvocato Stefano Trippanera ora tocca al collega Francesco Caputo, con studio legale in Roma fare le somme con le sottrazioni e confermare le numerose anomalie. Quando l’avvocato appena incaricato ribadirà le illegittimità delle procedure concorsuali potrebbe essere quasi impossibile evitare la strada dell’annullamento in autotutela.