“Concorsone” ad Allumiere, oggi nuova audizione della Commissione Trasparenza in Regione

Si terrà questa mattina una nuova audizione della Commissione Trasparenza della Regione Lazio sul concorsone di Allumiere. Fra i convocati spicca il nome di Andrea Mori, presidente della commissione d’esame, ma fra gli auditi ci saranno anche il segretario generale del Consiglio regionale del Lazio, Cinzia Felci, e il dirigente dell’Area “Organizzazione, Programmazione e Sviluppo delle Risorse Umane”, Fabio Pazone. Un appuntamento importante per la commissione presieduta dalla presidente Chiara Colosimo, pronta a fare le somme con le sottrazioni e a trasmettere la relazione al consiglio regionale e poi alla Procura. Intanto ieri si è svolto un consiglio comunale ad Allumiere, fra gli ordini del giorno la discussione sul parere pro-veritate dell’avvocato Stefano Trippanera, che conferma i gravi vizi sulle procedure e suggerisce l’annullamento in autotutela. L’opposizione, presente in aula con i consiglieri Simone Ceccarelli, Alessio Sgriscia e Roberto Taranta, ha nuovamente chiesto le dimissioni del sindaco Antonio Pasquini e incalzato la maggioranza sul concorso. L’ipotesi dell’annullamento in autotutela sembra affievolirsi di giorno in giorno mentre resta viva quella della “sanatoria”, ovvero “salvare” i candidati che hanno vinto effettivamente il concorso (vale a dire quelli che hanno totalizzato un punteggio sufficiente alla prova pre-selettiva, come da indicazione del bando di gara). Il tutto in attesa della chiusura delle indagini delle Procura di Civitavecchia e di Roma.