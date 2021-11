Concorsone ad Allumiere, M5Stelle e Rifondazione: “Chi ha avuto avuto, chi ha dato ha dato”

“Siamo alle solite, come dire al peggio non c’è mai fine, apprendiamo oggi con stupore, ma neanche troppo visto quello che abbiamo visto in questo periodo, che con determinazione n.194 del 15/11/2021. Viene annullata la graduatoria dell’ormai famosissimo concorso, rimanendo fuori le sole persone idonee non assunte, (oltre il danno la beffa) alle quali cercheremo di dimostrare con i fatti tutta la nostra vicinanza. Leggendo la determinazione ci è venuta alla mente la famosa canzone “Simmo è Napule Paisa” soprattutto quando nel ritornello dice chi ha avuto ha avuto ha avuto ha avuto..Chi ha dato ha dato ha dato…

Ci si lasci passare questa riflessione canora, ma il testo rappresenta benissimo la situazione. Nonostante la determinazione di annullamento riguardo i soggetti idonei in graduatoria ma non assunti risulta essere una condizione necessaria ma non sufficiente a riparare e a tutelare la lesione dei soggetti coinvolti nella loro totalità per vari motivi:

1- non vi è rassicurazione per chi è stato escluso (potrebbe essere infatti che alcuni partecipanti siano stati favoriti a scapito di altri)

2- l’immagine del paese ne viene comunque colpita, ormai il danno è fatto e verremo ricordati per “concorsopoli”. A questo punto ci permettiamo di dare un consiglio al Sindaco Pasquini e alla sua maggioranza crediamo che sia arrivata il momento di annullare nell’interesse legittimo, (che viene evidenziato più volte nella determinazione 194) del paese la vostra esperienza politica”. Lo dichiara Movimento 5 Stelle Allumiere e Rifondazione Comunista Circolo “Cento Passi”.