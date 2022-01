Concorsone ad Allumiere, le risposte ai quiz con messaggi via whatsapp

La novità in base alla verifica sugli smartphone sequestrati dai Carabinieri della Compagnia di via Antonio Da Sangallo

Sarebbero state trasmesse via whatsapp alcune risposte ai quesiti del quiz. Parliamo del concorsone di Allumiere e della verifica sugli smartphone sequestrati dai Carabinieri della Compagnia di via Antonio Da Sangallo, i quali hanno portato avanti l’inchiesta su mandato della Procura di Civitavecchia. Un’altra novità, in attesa delle ufficializzazioni delle richieste di rinvio a giudizio da parte del PM a chiusura dell’inchiesta.