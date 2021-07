“Concorsone” ad Allumiere, indagato anche il sindaco Antonio Pasquini

Dopo l’iscrizione sul registro degli indagati da parte della commissione d’esame, composta da tre membri, nello specifico il presidente Andrea Mori, ex Responsabile del personale ad Allumiere, e gli altri due membri, Elpidio Bucci, Direttore del Personale al Comune di Frascati, Componente esperto e segretario verbalizzante, Riccardo Rapalli, Direttore Finanziario al Comune di Tivoli, Componente esperto, è toccato al sindaco di Allumiere Antonio Pasquini. Si parla evidentemente del “concorsone” di Allumiere, il cui esito ha generato un fenomeno mediatico clamoroso. Assunzioni sospette e anomalie nelle procedure concorsuali, certificate anche dall’avvocato Stefano Trippanera, consulente incaricato dallo stesso ente collinare. La Procura di Civitavecchia va avanti nel suo lavoro, così come sono proseguiti gli interrogatori dei Carabinieri, alcuni dei quali avrebbero offerto nuovi e interessanti sviluppi sulla dinamica della storia. A quanto sembra Pasquini sarebbe stato sentito direttamente dalla Procura nei giorni scorsi. Un passaggio significativo in più in un percorso che sta cercando di fare chiarezza su una vicenda a tratti grottesca, dove anche la Regione Lazio, attraverso un’apposita Commissione Trasparenza, sta provando a venirne a capo.