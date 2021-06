“Concorsone” ad Allumiere, in arrivo nuovi interrogatori dei Carabinieri. Attesi sviluppi dalla Regione Lazio

Potrebbe essere una settimana intensa per il caso legato al “concorsone” di Allumiere. Dopo la notizia dell’iscrizione sul registro degli indagati della Procura di Civitavecchia di tutti e tre i membri della Commissione d’esame, nello specifico Andrea Mori, ex Responsabile del personale ad Allumiere, e gli altri due membri, Elpidio Bucci, Direttore del Personale al Comune di Frascati, Componente esperto e segretario verbalizzante, Riccardo Rapalli, Direttore Finanziario al Comune di Tivoli, Componente esperto, domani dovrebbero continuare gli interrogatori presso la caserma del Carabinieri di Civitavecchia in via Antonio da Sangallo. Attesi altri candidati che hanno svolto il concorso, ma si vocifera, anche i Vigili di Allumiere e tutto il terzo settore. L’inchiesta dunque entra nel vivo e mira a fare luce sulle dinamiche in cui si sono svolto le prove, una volta appurato che le procedure sono viziate a causa di diverse e oramai note criticità. A giorni poi sono attese news dalla Regione Lazio, dove i tecnici stanno portando avanti l’iter di verifica delle 16 assunzioni fatte, proprio quelle in cui si è attinto dalla graduatoria di Allumiere. La Pisana potrebbe decidere infatti per le sospensioni o le revoche.